منطقه ساییدم رودبارک کلاردشت دقایقی قبل دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کلاردشت گفت: آتش‌سوزی در منطقه ساییدم رودبارک رخ داده است و نیرو‌های منابع طبیعی شهرستان کلاردشت بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

حسن سام دلیری با بیان اینکه نیرو‌های منابع طبیعی با همراهی نیرو‌های مردمی و محیط زیست در حال مهار آتش هستند، افزود: مسیر سخت‌گذر و صخره‌ای است.





او ادامه داد: آتش هنوز مهار نشده و تلاش‌ها برای کنترل و مهار آتش در جریان است.

اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.