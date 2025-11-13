وقوع آتشسوزی در ارتفاعات کلاردشت
منطقه ساییدم رودبارک کلاردشت دقایقی قبل دچار آتش سوزی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کلاردشت گفت: آتشسوزی در منطقه ساییدم رودبارک رخ داده است و نیروهای منابع طبیعی شهرستان کلاردشت بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
حسن سام دلیری با بیان اینکه نیروهای منابع طبیعی با همراهی نیروهای مردمی و محیط زیست در حال مهار آتش هستند، افزود: مسیر سختگذر و صخرهای است.
او ادامه داد: آتش هنوز مهار نشده و تلاشها برای کنترل و مهار آتش در جریان است.
اطلاعات تکمیلی و جزئیات بیشتر متعاقباً اعلام خواهد شد.