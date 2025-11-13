

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار تیم بانک شهر با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل تیم جوانان ستارگان ساری به پیروزی رسید.

نتایج دیدار برگزار شده به شرح زیر است: (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):

بانک شهر ۱۰- جوانان ستارگان ساری صفر

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۹ ضربه فنی – محمد عشوری صفر

۶۱ کیلوگرم: عرفان جعفریان ۱۰- علی اصغر سلطانی صفر

۶۵ کیلوگرم: رضا اطری ۱۱ – اسماعیل صمدی ۲،

۷۰ کیلوگرم: کیان محمودجانلو ۷ ضربه فنی – منصور ترجانی ۶،

۷۴ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۶ – محسن غلامزاده صفر

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری ۱۱ – سید محمدجواد تقوی صفر

۹۲ کیلوگرم: مبین عظیمی ۱۲ – سید علی مقیمی ۱،

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۶ – علیرضا اکبری ۲،

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۱۰ ضربه فنی – مهدی بزرگپور صفر