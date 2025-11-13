پخش زنده
هفته نخست از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد باشگاههای کشور جام یادگار امام (ره) امروز در شهر ساری برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار تیم بانک شهر با نتیجه ۱۰ بر صفر مقابل تیم جوانان ستارگان ساری به پیروزی رسید.
نتایج دیدار برگزار شده به شرح زیر است: (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):
بانک شهر ۱۰- جوانان ستارگان ساری صفر
۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی ۹ ضربه فنی – محمد عشوری صفر
۶۱ کیلوگرم: عرفان جعفریان ۱۰- علی اصغر سلطانی صفر
۶۵ کیلوگرم: رضا اطری ۱۱ – اسماعیل صمدی ۲،
۷۰ کیلوگرم: کیان محمودجانلو ۷ ضربه فنی – منصور ترجانی ۶،
۷۴ کیلوگرم: فریبرز بابایی ۶ – محسن غلامزاده صفر
۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری ۱۱ – سید محمدجواد تقوی صفر
۹۲ کیلوگرم: مبین عظیمی ۱۲ – سید علی مقیمی ۱،
۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج ۶ – علیرضا اکبری ۲،
۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۱۰ ضربه فنی – مهدی بزرگپور صفر