نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، صبح امروز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه، در حاشیه بازدید خود از شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی، وضعیت حوزه آرد و نان کشور را مورد انتقاد قرار داد و بر لزوم مداخله فوری دولت تأکید کرد.

مردم و نانوایان از کیفیت آرد و نان ناراضی‌اند/ لزوم تصمیم‌گیری قاطع وزرا برای حل چندوجهی بودن متولیان

مردم و نانوایان از کیفیت آرد و نان ناراضی‌اند/ لزوم تصمیم‌گیری قاطع وزرا برای حل چندوجهی بودن متولیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی نادر قلی ابراهیمی در حاشیه بازدید خود از شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: “متأسفانه در حوزه آرد و نان، اراده و عزم جدی برای حل مشکلات مشاهده نمی‌شود. چندوجهی بودن متولیان این حوزه در کشور، یک معضل ساختاری ایجاد کرده است که باید هر چه سریع‌تر ساماندهی شود. ” ؛ نادر قلی ابراهیمی در حاشیه بازدید خود از شرکت غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی گفت: “متأسفانه در حوزه آرد و نان، اراده و عزم جدی برای حل مشکلات مشاهده نمی‌شود. چندوجهی بودن متولیان این حوزه در کشور، یک معضل ساختاری ایجاد کرده است که باید هر چه سریع‌تر ساماندهی شود. ”

وی با اشاره به اعتراضات موجود، تأکید کرد: “اینکه مردم و نانوایان ناراضی هستند، نشان‌دهنده وجود مشکلات جدی در این بخش است. من از وزرای مربوطه درخواست کرده‌ام که یک تصمیم قاطع برای حل موضوع آرد و نان اتخاذ کنند. ”



این نماینده مجلس، نان را “حداقل‌ترین نیاز مردم” دانست و افزود: “مردم نباید دغدغه تأمین و کیفیت نان را داشته باشند. دولت همچنین موظف است هرچه سریع‌تر بدهی خود را به نانوایان پرداخت کند؛ نانوایانی که در شرایط خاص مانند جنگ ۱۲ روزه نیز پای کار بودند و شایسته حمایت کامل هستند. ”

او به ظرفیت‌های استان مرکزی در حوزه کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: “استان مرکزی با توجه به خصوصیات خاص خود، می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در بحث واردات و صادرات کالا‌های اساسی پیدا کند. راه‌اندازی دهکده لجستیک می‌تواند استان را به مرکز تجارت کالا‌های استراتژیک کشور تبدیل کند. ”

وی همچنین بر اهمیت برند “نان کامل” در استان تأکید کرد و افزود: “باید این برند ارزشمند را برای استان مرکزی حفظ کنیم. ”

ابراهیمی در پایان به پیش‌بینی راهکار‌های مختلف برای آمادگی در شرایط خاص و جنگی اشاره کرد.