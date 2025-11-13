پخش زنده
مراسم شانزدهمین جشنواره تئاتر استانی بسیج «سودای عشق» در ملایر با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این جشنواره که به مدت دو روز در ملایر اجرا شد ۱۴ نمایش مورد بازدید علاقمندان قرار گرفت که از این تعداد ۶ نمایش صحنهای و ۸ نمایش خیابانی بودند.
دو نمایش در بخش صحنهای، دو نمایش در بخش خیابانی و دو نمایش نیز در بخش نمایشنامه نویسی به مسابقات کشوری راه پیدا کردند.
این اجراها صبح و بعد از ظهر در جهان کوچک و بوستان سیفیه و در تماشاخانه باران اجرا شد.
مسابقات کشوری جشنواره دی ماه امسال در ارومیه برگزار می شود.
بخش خیابانی:
نمایش سهراب کشون به کارگردانی سیدمهرداد کاووسی از همدان
نمایش قطرههای خون روی سنگ فرش به کارگردانی محمد محسنی از ملایر
بخش صحنهای:
نمایش نوشابه مشکی به کارگردانی سعید حسین پور مشروط به اصلاحات از ملایر
نمایش پشت بام تهران به کارگردانی آرسام دشتی از ملایر به مسابقات کشوری راه یافتند
در بخش نمایشنامه نویسی هم دو اثر به مسابقات کشوری را مییابند این بخش در استان انتخاب می شود.