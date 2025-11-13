به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری شهرکرد گفت: این طرح درخیابان شهید عبدالعلی احمدی و خیابان بهاران اشکفتک از هفته آینده آغاز و اجرای آن تا پایان امسال ادامه دارد.

مجید احمدی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح آب‌های سطحی افزود: اجرای جوی و جداول در خیابان‌های اشکفتک ضرورت ویژه‌ای دارد تا از آب‌گرفتگی معابر، آسیب به آسفالت و نارضایتی شهروندان جلوگیری شود.

به گفته وی اجرای این طرح به بهبود ایمنی، ارتقای کیفیت معابر و رفاه ساکنان منطقه کمک می‌کند.