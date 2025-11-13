پخش زنده
طرح هدایت آبهای سطحی با اعتبار ۴۰ میلیارد ریالی بزودی در اشکفتک آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شهرکرد گفت: این طرح درخیابان شهید عبدالعلی احمدی و خیابان بهاران اشکفتک از هفته آینده آغاز و اجرای آن تا پایان امسال ادامه دارد.
مجید احمدی با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح آبهای سطحی افزود: اجرای جوی و جداول در خیابانهای اشکفتک ضرورت ویژهای دارد تا از آبگرفتگی معابر، آسیب به آسفالت و نارضایتی شهروندان جلوگیری شود.
به گفته وی اجرای این طرح به بهبود ایمنی، ارتقای کیفیت معابر و رفاه ساکنان منطقه کمک میکند.