به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمد حسین قلعه‌ای در بازدید از اولین مرکز جراحی محدود بناب گفت:این مرکز به عنوان اولین مرکز در شهرستان بناب است که با توجه به نیاز مردم منطقه برای سهولت و تسریع در امر درمان و بهبود حال بیماران در حال ساخت می‌باشد.

فرماندار بناب افزود:این مرکز در سه طبقه و با ده تخت بستری و سه اتاق عمل مجهز به بهترین تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی خواهد بود. این مرکز شامل خدمات در حوزه‌های جراحی ارتوپدی، زنان، ارولوژی، زیبایی، گوش و حلق و بینی، اطفال، قلب و عروق، روان شناسی، تغذیه، داروخانه، جراحی پلاستیک، جراحی فک و صورت و تخصص‌های داخلی و فوق تخصصی خواهد بود.

وی ادامه داد:این پروژه در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و با سطح اشغال صفر درصد در ۵ طبقه از جمله زیرزمین، همکف و سه طبقه دیگر در حال ساخت است. این مرکز با هدف ارائه خدمات درمانی با کیفیت و در فضایی آرام و تمیز به مردم شریف شهرستان بناب ساخته می‌شود.

قلعه‌ای با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد این پروژه گفت: پیش‌بینی می‌شود این دی کلینیک در هفته دولت سال ۱۴۰۵ افتتاح و به بهره‌برداری برسد. با راه‌اندازی این مرکز خدمات درمانی به بیماران شهرستان بناب و مناطق جنوبی استان پوشش داده خواهد شد و این مرکز به آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا مجهز خواهد شد.

فرماندار بناب اظهار داشت:این پروژه علاوه بر کمک بزرگ به بیمارستان شهرستان بناب در جهت پاسخگویی به مراجعات بیماران، موجب افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی خواهد شد و به عنوان یک مرکز تخصصی در استان آذربایجان شرقی شناخته خواهد شد.