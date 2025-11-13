ساخت اولین مرکز جراحی محدود در بناب
فرماندار بناب گفت:دی کلینیک بناب به عنوان اولین مرکز جراحی محدود در این شهرستان در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،محمد حسین قلعهای در بازدید از اولین مرکز جراحی محدود بناب گفت:این مرکز به عنوان اولین مرکز در شهرستان بناب است که با توجه به نیاز مردم منطقه برای سهولت و تسریع در امر درمان و بهبود حال بیماران در حال ساخت میباشد.
فرماندار بناب افزود:این مرکز در سه طبقه و با ده تخت بستری و سه اتاق عمل مجهز به بهترین تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی خواهد بود. این مرکز شامل خدمات در حوزههای جراحی ارتوپدی، زنان، ارولوژی، زیبایی، گوش و حلق و بینی، اطفال، قلب و عروق، روان شناسی، تغذیه، داروخانه، جراحی پلاستیک، جراحی فک و صورت و تخصصهای داخلی و فوق تخصصی خواهد بود.
وی ادامه داد:این پروژه در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع و با سطح اشغال صفر درصد در ۵ طبقه از جمله زیرزمین، همکف و سه طبقه دیگر در حال ساخت است. این مرکز با هدف ارائه خدمات درمانی با کیفیت و در فضایی آرام و تمیز به مردم شریف شهرستان بناب ساخته میشود.
قلعهای با اشاره به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد این پروژه گفت: پیشبینی میشود این دی کلینیک در هفته دولت سال ۱۴۰۵ افتتاح و به بهرهبرداری برسد. با راهاندازی این مرکز خدمات درمانی به بیماران شهرستان بناب و مناطق جنوبی استان پوشش داده خواهد شد و این مرکز به آخرین تکنولوژیهای روز دنیا مجهز خواهد شد.
فرماندار بناب اظهار داشت:این پروژه علاوه بر کمک بزرگ به بیمارستان شهرستان بناب در جهت پاسخگویی به مراجعات بیماران، موجب افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی خواهد شد و به عنوان یک مرکز تخصصی در استان آذربایجان شرقی شناخته خواهد شد.