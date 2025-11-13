مسابقات کشتی لوچو دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور، در بابلسر برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در مسابقات کشتی لوچو دانشجویان منطقه ۲ کشور یادواره مرحوم جهان پهلوان امامعلی حبیبی ۱۸۰ کشتی گیر از دانشجویان ۳ استان شمالی مازندران، گلستان و گیلان در زمین فوتبال پردیس دانشگاه مازندران به مصاف هم رفتند.

این مسابقات یک روزه در اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۹۰ کیلوگرم برگزار شد و مسعود حسین پور از پیام نور، پویا فلاح وعلیرضا محمود بابایی از دانشگاه محدث نوری، امیر زارعی از نوشهر و آرش یداللهی از دانشگاه مازندران مقام‌های نخست این اوزان را کسب کردند.