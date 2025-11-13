مسابقات لوچوی دانشجویی در بابلسر
مسابقات کشتی لوچو دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی منطقه ۲ کشور، در بابلسر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در مسابقات کشتی لوچو دانشجویان منطقه ۲ کشور یادواره مرحوم جهان پهلوان امامعلی حبیبی ۱۸۰ کشتی گیر از دانشجویان ۳ استان شمالی مازندران، گلستان و گیلان در زمین فوتبال پردیس دانشگاه مازندران به مصاف هم رفتند.
این مسابقات یک روزه در اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰ و ۹۰ کیلوگرم برگزار شد و مسعود حسین پور از پیام نور، پویا فلاح وعلیرضا محمود بابایی از دانشگاه محدث نوری، امیر زارعی از نوشهر و آرش یداللهی از دانشگاه مازندران مقامهای نخست این اوزان را کسب کردند.
رضا بابانژاد و سیدابوالفضل علی محمدی از دانشگاه مازندران، ابوالفضل سوخته سرایی از دانشگاه نوشیروانی بابل، رضا سلطانی از ساری و امیرمحمد احمدی از نوشهر نائیب قهرمان شدند.