قطع کامل ارتباط در روستاهای مرزی دارای پاسگاه فعال، ناشی از کمتوجهی دستگاههای برق و مخابرات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان شهرستان کلات با انتقاد از عملکرد دستگاههای خدماترسان گفت: سرقت ترانس برق و کابلهای برق دکلهای مخابراتی در روستای باغگاه موجب قطع کامل تلفن همراه و ثابت در روستاهای مرزی قلیچآباد و قرهتیکان شده است؛ مناطقی که حتی دارای پاسگاه مرزبانی فعال هستند و نبود ارتباط، تهدیدی جدی برای امنیت عمومی بهشمار میرود.
علی رحمانینسب افزود: در پی سرقت ترانس و کابل برق سایت مخابراتی در روستای باغگاه، تمامی خطوط ارتباطی روستاهای مرزی قرهتیکان و قلیچآباد از کار افتاده و بیش از چهار روز است که مردم این مناطق، با جمعیت بالغ بر ۴۰۰ خانوار و حدود ۱۳۰۰ نفر، از هرگونه تماس تلفنی، اعم از همراه و ثابت، محروم ماندهاند. این روستاها در بخش زاوین قرار دارند و از مرکز شهرستان فاصله دارند، بنابراین اهمیت برقراری فوری ارتباط دوچندان است.
وی ادامه داد: این وضعیت در مناطق مرزی با پاسگاه مرزبانی فعال بسیار نگرانکننده است. در صورت وقوع حادثه، درگیری یا نیاز فوری به امداد، هیچ راه ارتباطی برای اطلاعرسانی وجود ندارد و این مسئله میتواند امنیت منطقه را به خطر بیندازد.
دادستان کلات گفت: دستگاههای متولی، یعنی شرکت برق استان و شرکت مخابرات استان، موظف هستند هر چه زودتر و فوراً نسبت به جایگزینی ترانسهای سرقتشده، تأمین برق پایدار و برقراری کامل ارتباط تلفنی و اینترنتی اقدام کنند و هرگونه سهلانگاری در این زمینه، از سوی دادستانی بهعنوان ترک فعل اداری پیگیری قضایی خواهد شد.
رحمانینسب افزود: مردم مرزنشین که در خط مقدم حفظ امنیت کشور قرار دارند، نباید در بیارتباطی کامل رها شوند انتظار میرود مدیران استانی با نگاه میدانی و فوری، اقدام عملی کنند و پاسخ واقعی به مطالبات مردم بدهند، نه وعده و مکاتبه کفایت کنند.
وی در پایان از نیروهای انتظامی خواست با تقویت گشتهای شبانه در محدوده دکلها و تأسیسات برق، از تکرار چنین سرقتهایی جلوگیری کنند و نتیجه اقدامات را سریعاً به دادستانی گزارش دهند.