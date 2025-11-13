مهدی علی‌نژاد، در ادامه بازی‌های همبستگی اسلامی امروز در جمع ووشوکاران حاضر شد و به گفت‌و‌گو با آنان پرداخت.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دکتر مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک ظهر امروز با حضور در محل دهکده بازی‌های همبستگی اسلامی با اعضای تیم ملی ووشو ایران و رئیس فدراسیون دیدار و گفت‌وگویی داشت.

علی‌نژاد در این دیدار به سلحشوران پارسی خداقوت گفت و آرزوی توفیق برای ملی‌پوشان ایران در ریاض داشت.

امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو نیز به تقدیر از حضور دبیرکل کمیته در جمع ووشوکاران پرداخت.