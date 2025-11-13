پخش زنده
امروز: -
۵۰۰ ویژه برنامه مختلف فرهنگی به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب در آذربایجان غربی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مدیرکل کتابخانههای عمومی استان در نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته کتاب گفت: رونمایی از سه کتاب تقریظی مقام معظم رهبری همزمان با سراسرکشور، افتتاح دومین کتابخانه سیار در ارومیه، برگزاری آیین گرامیداشت سی و سومین هفته کتاب و رویدادهای «کتاب دیجیتال مدرسه» و «کتاب برای همه»، راهاندازی رادیو کتاب در میدان انقلاب ارومیه، اجرای طرحهای ویژه قاصدان کتاب، اهدای کتاب اهدای دانایی، بخشودگی جرایم دیرکرد، برگزاری محفل شعرخوانی و عضویت رایگان در کتابخانهها را از برنامههای هفته کتاب در آذربایجان غربی اعلام کرد.
معصومی افزود: امسال کتابخانههای عمومی، ۹ جایزه نشان ملی به نفرات برتر کتابخانهها در نظرگرفته است که این جایزه به کتابخانههایی که در امر ترویج فرهنگ کتابخوانی فعال هستند اعطا میشود که از جمله آنها کتابخانه مرکزی ارومیه و آیت الله کاشانی ماکو است.
آذربایجان غربی۷۷ کتابخانه عمومی، ۲۵ کتابخانه مشارکتی و مستقل و ۹ باب سالن مطالعه خودگردان دارد.
در تقویم رسمی کشور از ۲۴ آبان ماه تا ۲ آذر هفته کتاب نامگذاری شده است.