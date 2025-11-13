پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان گفت: خانههای ابراهیمی و میررحیمی با واگذاری به مرحله مرمت و احیا رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجتبی اکبرپور گفت: از خانههای تاریخی ابراهیمی و میررحیمی شهرستان دامغان در قالب مزایده صندوق احیا و بهرهبرداری از بناهای تاریخی کشور به شرکت گسترش معادن و مواد معدنی آسیا واگذار شد و بهزودی عملیات مرمت آنها آغاز میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان افزود: امیدواریم با جدیت سرمایهگذار، روند مرمت، احیا و بهرهبرداری از این دو بنای تاریخی دامغان با سرعت و دقت لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
او با بیان اینکه واگذاری بناها در قالب مزایده به معنای انتقال مالکیت نیست، تصریح کرد: این بناها به شرط مشارکت سرمایهگذار در مرمت و بهرهبرداری طی مدت معین، در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند تا ضمن حفظ اصالت و هویت تاریخی، به چرخه اقتصادی و گردشگری شهرستان بازگردند.
خانه تاریخی ابراهیمی با عرصه ۵۲۲ مترمربع و عیان ۲۹۵ مترمربع در محدوده تاریخی شهر دامغان واقع شده و با شماره ۱۷۵۸۲ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
خانه تاریخی میررحیمی نیز با عرصه ۶۷۰ مترمربع و عیان ۲۴۰ مترمربع و با شماره ثبت ۱۷۵۸۷ از بناهای ارزشمند دوره قاجار در دامغان است که با معماری درونگرا و تزئینات نفیس گچبری در تالار مرکزی و اتاقهای سردری شناخته میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان تاکید کرد: این دو خانه تاریخی با کاربری فرهنگی، پذیرایی و گردشگری به سرمایهگذار واگذار شده است.