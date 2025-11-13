پخش زنده
اعزام ۱۴۰۰ نفر از دانش آموزان آذربایجان غربی در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با حضور جمعی از مسئولان استان ، در آیینی ۱۴۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر آذربایجان غربی در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
جهانگیر اسلام پرست مسئول سازمان بسیج دانش آموزی سپاه شهدای استان در این خصوص گفت: به منظور آشنایی بیشتر دانش آموزان استان با فرهنگ ایثار و شهادت و تاریخ دفاع مقدس ، ۷۰۰ نفر دانش آموز پسر و ۷۰۰ دانش آموزدختر بمدت پنچ روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید و در برنامه های فرهنگی -معرفتی کاروانهای راهیان نور شرکت می کنند.