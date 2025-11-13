پخش زنده
امروز: -
همزمان با ایام فاطمیه، نمایشگاه کوچههای بنیهاشم در شهر دیزجدیز شهرستان خوی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در آیین گشایش این نمایشگاه، حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی، غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دیزجدیز و جمعی از مردم مؤمن و ولایتمدار این شهر حضور داشتند.
در این نمایشگاه که به همت پایگاههای مقاومت و فعالان فرهنگی شهر دیزجدیز برپا شده، غرفههایی با موضوعات چاه حضرت علی (ع)، درِ سوخته و خانه حضرت زهرا (س) و نیز کوچههای بنیهاشم بازسازی و بهصورت نمادین طراحی شده است تا بازدیدکنندگان با حالوهوای آن روزهای تاریخ اسلام بیشتر آشنا شوند.
حجتالاسلام قاسمخانی در آیین افتتاح این نمایشگاه با تأکید بر جایگاه والای حضرت زهرا (س) گفت تبیین سیره فاطمی در جامعه، ضرورتی فرهنگی و معنوی است و چنین برنامههایی نقش مهمی در انتقال ارزشهای دینی به نسل جوان دارند.
نمایشگاه کوچههای بنیهاشم تا پایان ایام فاطمیه برای بازدید عموم دایر است.