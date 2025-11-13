مادر شهید حسینعلی جعفری در بخش دشت سر آمل دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم معصومه خسروانی مادرشهید والامقام حسینعلی جعفری پس از سال‌ها صبر و بردباری، در سن ۸۵سالگی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

این مادر فداکار، نمادی از ایثار و استقامت در راه آرمان‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.پیکر پاک این مادر شهید فردا جمعه ۲۳ آبان‌ ساعت ۱۰صبح از منزل آن مرحوم تشییع تا گلزار شهدای کته پشت سفلی از بخش دشت سرآمل درکنار فرزندش شهیدش آرام خواهد گرفت.

شهید حسینعلی جعفری متولد۱۳۴۷/۹/۷می باشد و در سال ۶۷/۴/۴ در منطقه شلمچه به شهادت رسید پیکر شهید بعداز ۷سال به آغوش گرم خانواده بازگشت.