قزوین و خراسان جنوبی، گنجینههای جهانی ایران
از گنبدهای فیروزهای قزوین تا کویر طلایی خراسان جنوبی، دو استانی هستند که چشمانداز توسعه گردشگری و احیای هویت مردم را در پیوند با گذشته ترسیم کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، جهانگردی به معنای عبور از مرزها نیست؛ گاهی سفر به چند کیلومتر آنطرفتر، شما را به دنیایی کاملاً متفاوت میبرد. ایران ما، سرزمین تضادهای زیباست؛ جایی که همزمان شاهد دو جغرافیای فرهنگی هستیم.
در یک سو، قزوین را داریم؛ با معماری ماندگار و کاروانسراهای باشکوهی که هنوز زمزمه تاریخ صفویه را در خود دارند؛ نمادی از مرکزیت تجاری و شکوه حکومتی؛ و در سوی دیگر، در پهنهی شرقی، خراسان جنوبی ما را به تماشای باغاتی دعوت میکند که در دل کویر، حیات را جشن گرفتهاند؛ از جمله باغ جهانی اکبریه که هفتمین باغ ایرانی در مسیر جهانی شدن است.
این استان به ما میآموزد که هویت یک ملت، نه فقط در بناهای مستحکم، بلکه در توانایی خلق زیبایی در سختترین شرایط اقلیمی، یعنی کویر، معنا مییابد.