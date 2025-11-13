پخش زنده
مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: سیاستهای کلان دولت در نظام آموزش و پرورش بر محور عدالت آموزشی و کیفیتگرایی بنا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همایش شورای هماهنگی موسسان مدارس و مراکز غیردولتی استان آذربایجانغربی با حضور دکتر محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی، صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان در سالن آرتمیای دانشگاه سراسری ارومیه برگزار شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان بیان کرد : ۲۴۰۰ کلاس درس به مدارس اضافه شده و بیش از ۵ هزار کلاس همچنان نیاز داریم و در ۴۳۰۰ کلاس درس غیر انتفاعی در استان آذربایجان غربی دانش آموزان مشغول به تحصیل هستند .
صمیمی گفت : مساحت برخی مدارس برای فعالیت ورزشی و پرورشی کوچک است و شادابی لازم ندارند و از امکانات و تجهیزات لازم برخوردار نیستند
وی اظهار کرد : ما خواهان تغییر نگرش و شیوههای سنتی به روشهای نوین با فضایی خلاق و پویا هستیم که دانش آموزان بتواننددر آموزش مشارکت کنند که در نتیجه این تغییرات انتظار میرود میانگین نمرات افزایش یابد و در این مسیر مدارس و مراکز آموزش و پرورش کمک بزرگی به بدنه آموزش و پرورش در راستای ارتقای شاخصهای تربیتی میکنند.