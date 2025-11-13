به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، کیا دلیری در نخستین همایش ملی سرو ابرکوه با تأکید بر پیوند توسعه‌یافتگی جوامع با میزان توجه آن‌ها به محیط‌زیست اظهار داشت: هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را نمی‌توان یافت که نسبت به محیط‌زیست خود بی‌توجه بوده باشد.

وی با بیان اینکه سرو ابرکوه نماد پیوند انسان، زمین و تاریخ است، افزود: در اندیشه ایرانی، درختان نشانه تقدس زیستن هستند، اما مدرنیته بی‌ریشه باعث فراموشی اصالت‌ها شده است. باید فلسفه زیست‌محوری را در آموزش نهادینه کنیم، چراکه علم بدون عاطفه بی‌فایده است.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید کرد: آموزش باید عشق و احساس مسئولیت نسبت به طبیعت را منتقل کند و بدون حضور مردم در تصمیم‌گیری‌ها، هیچ تغییر پایداری رخ نخواهد داد.

در ادامه، حسن اکبری مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان یزد نیز از تشکیل نخستین کمیته تخصصی حفاظت از سرو ابرکوه خبر داد و گفت: این کمیته از سال ۱۳۸۹ با مشارکت استادان دانشگاه و کارشناسان محیط‌زیست فعالیت خود را برای پایش سلامت و پایداری این درخت آغاز کرده است.

وی افزود: ساخت‌وسازهای غیراصولی و تغییر کاربری اراضی اطراف درختان تاریخی از مهم‌ترین تهدیدهاست و سرو ابرکوه نیز از این قاعده مستثنی نیست. مراقبت مستمر از این اثر طبیعی ضروری است.

اکبری با بیان اینکه ثبت جهانی سرو ابرکوه می‌تواند جایگاه این میراث طبیعی را در سطح بین‌المللی تقویت کند، خاطرنشان کرد: حفاظت از سرو ابرکوه مسئولیتی ملی است و پاسداشت آن، پاسداشت هویت طبیعی ایران محسوب می‌شود.

نخستین همایش ملی سرو کهن ابرکوه با محوریت معرفی، پاسداشت و پیگیری روند ثبت جهانی این درخت در ابرکوه برگزار شد و پنل‌های تخصصی پیرامون راهکارهای حفاظت از درختان کهنسال کشور برگزار گردید.

گفتنی است سرو ۴۵۰۰ ساله ابرکوه در سال ۱۳۸۷ به شماره ۳ به‌عنوان سومین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی و پیش‌تر در سال ۱۳۸۲ در شورای عالی حفاظت محیط‌زیست ثبت شده است.