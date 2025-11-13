پخش زنده
از ۳۱ دانشآموز افتخارآفرین فارس در المپیادهای علمی و جشنواره جوان خوارزمی تجلیل شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حسین وزیریان، مدیرعامل انجمن المپیادهای علمی فارس در حاشیه آیین تجلیل از نخبگان علمی استان گفت: در این برنامه از ۳۱ نفر از دانشآموزان برتر استان فارس که در المپیادهای علمی و جشنواره جوان خوارزمی موفقیتهای چشمگیری به دست آوردهاند، تجلیل شد .
از این تعداد، ۲۳ نفر به مرحله نهایی کشوری المپیادهای علمی راه یافتهاند و مدالهای طلا، نقره و برنز کسب کردهاند. همچنین چهار نفر از این دانش آموزان سال تحصیلی گذشته موفق شدند به مرحله جهانی المپیادها راه پیدا کنند و چهار نفر دیگر نیز طرحهایشان در جشنواره جوان خوارزمی به مرحله نهایی کشوری رسیده است.