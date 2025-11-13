افتتاح مرکز تصویربرداری‌ ام آر آی بیمارستان الغدیر تبریز

با حضور معاون بهداشت ، درمان و امداد فراجا مرکز تصویربرداری‌ ام آر آی بیمارستان الغدیر تبریز و یک دستگاه‌ ام آر آی با هزینه‌ای بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ یورو افتتاح شد.