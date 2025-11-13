افتتاح مرکز تصویربرداری ام آر آی بیمارستان الغدیر تبریز
با حضور معاون بهداشت ، درمان و امداد فراجا مرکز تصویربرداری ام آر آی بیمارستان الغدیر تبریز و یک دستگاه ام آر آی با هزینهای بالغ بر یک میلیون و ۱۰۰ یورو افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،سردار یعقوب منصوری در مراسم افتتاح مرکز تصویربرداری ام آر آی بیمارستان الغدیر تبریز در خصوص توسعه زیرساختهای بیمارستانی گفت:در مراکز درمانی توسعه زیرساختهای بیمارستان و تشخیص و بکارگیری تکنولوژی روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است و همه مراکز باید این نوسازی و توسعه را داشته باشند.
وی افزود: فراجا پیرو تدابیر فرماندهی کل انتظامی کشور در حوزه بهداشت و درمان این توسعه زیرساختی در استانها را انجام میدهد و امروز نیز با افتتاح مرکز تصویربرداری علاوه بر خدمات به خانواده نیروی انتظامی از مازاد ظرفیت نیز برای سایر افراد نیز خدمات رسانی خواهد کرد.