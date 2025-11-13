به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در نشستی با حضور بخش تولید و دستگاه قضایی بخش احمدآباد، ریاست دادگاه بخش احمد آباد گفت: این جلسه به منظور بررسی و رفع اختلافات بین گروه صنعتی ایران‌خودرو و شرکت عمران بینالود برگزار شده است و قوه قضائیه برای رفع موانع حقوقی واحد‌های تولیدی آمادگی دارد.

حجت‌الاسلام مصطفی هدایتیان افزود: ماموریت اصلی دستگاه قضایی، برقراری امنیت و اعتماد در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی است و عدالت تنها در دادگاه معنا نمی‌شود، بلکه باید در کارخانه، در مزرعه، در بازار و در دفتر مدیران نیز جریان داشته باشد.

وی ادامه داد: کارگروه مشترک عدالتی-صنعتی با حضور نمایندگان واحد‌های تولیدی برای بررسی منظم مشکلات حقوقی و اداری تشکیل شد و بازدیدی از کارخانه ایران‌خودروی خراسان انجام شد در این بازدید، بخش‌های حیاتی مانند تأسیسات و تجهیزات آتش‌نشانی، ایستگاه و تجهیزات اورژانس و خطوط تولید انواع خودرو‌های داخلی مورد بررسی قرار گرفت. این بازدید بر اهمیت رعایت مقررات ایمنی و زیست‌محیطی به عنوان بخشی از عدالت اجتماعی تأکید داشت.

هدایتیان گفت: برخی از مشکلات پیش و روی شرکت عمران شهر جدید بینالود و ایران خودروی خراسان بررسی شد و بر پایبندی به قراردادها، موضوع ایمنی و روانشناسی پرسنل، پرداخت به‌ موقع حقوق کارکنان، اشتغال زایی و رعایت قانون به عنوان اساس اعتماد عمومی تأکید شد.