دانشگاه شیراز میزبان اجلاس بینالمللی ایرانشناسان
دانشگاه شیراز میزبان اجلاس بینالمللی ایرانشناسان می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بیشاز ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور مختلف جهان، طی روزهای ۲۶و۲۷ آبانماه، در اجلاس بینالمللی ایرانشناسان در دانشگاه شیراز حضور خواهند یافت.
دکتر سعید حسام پور، دبیر علمی بخش شیراز اجلاس بینالمللی ایرانشناسان، با اشاره به حضور بیشاز ۵۰ ایرانشناس برجسته از ۲۱ کشور جهان در این رویداد، این گردهمایی را نماد علاقهمندی جهانی به مطالعه و پاسداشت میراث تمدنی ایران توصیف کرد و توضیح داد: از ۲۴ تا ۲۸ آبانماه شاهد یک رویداد علمی و فرهنگی در کشور هستیم که دو روز آن (در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آبانماه) در شیراز ترتیب یافته است و با حضور نزدیک به ۵۰ ایرانشناس از ۲۱ کشور مختلف جهان شامل: ایتالیا، یونان، عراق، تونس، لبنان، عمان، قطر، هند، پاکستان، چین، اندونزی، مالزی، روسیه، صربستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، سریلانکا، بلغارستان، ارمنستان و بنگلادش برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز حافظشناسی تأکید کرد: انتخاب محور «حافظ و ایرانشناسی» در برگزاری دوروزه این اجلاس در شیراز هوشمندانه و نمادین است؛ چراکه حافظ شیرازی بهعنوان یکی از تابناکترین چهرههای فرهنگ ایران، قرنهاست از مرزهای ایران گذشته و به یکی از ستونهای ایرانشناسی در جهان تبدیل شده است.
وی در ادامه به مزایای برگزاری این اجلاس در دانشگاه و استان فارس اشاره کرد و یادآور شد: این رویداد بینالمللی موجب ارتقای جایگاه علمی دانشگاه شیراز، توسعه گردشگری علمی و فرهنگی، و ایجاد فرصتهای نوین برای همکاریهای علمی بینالمللی خواهد شد. این گردهمایی فرصتی استثنایی برای معرفی ظرفیتهای بینظیر تاریخی، گردشگری، فرهنگی و طبیعی استان فارس بهعنوان مهد تمدن ایرانزمین به جهانیان است.