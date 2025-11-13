آیت الله العظمی جوادی آملی مرجع تقلید شیعیان دربارۀ بی‌تفاوت شدن جامعه درباره برخی مسائل و رویداد‌ها و همچنین بروز برخی بداخلاقی‌ها در جامعه، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آیت‌الله العظمی جوادی آملی، مرجع تقلید شیعیان، امروز ۲۲ آبان‌ماه در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا گفت: کوتاه‌ترین راه برای داشتن زندگی سالم و رسیدن به رستگاری، صراط مستقیم است.

ایشان افزود: صراط مستقیم حتما انسان را به مقصد می‌رساند، اما باید دانست که این راه پر خطر است.

آیت‌الله جوادی آملی با تأکید بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: همانند شهدای دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه اخیر و شهدای هسته‌ای که منبع خیر و برکت برای مردم بودند، در دوره کنونی نیز افراد و چهره‌هایی در جامعه حضور دارند که به واسطه حضور آنها برکات زیادی بر این کشور و مردم نازل می‌شود.

ایشان همچنین دربارۀ بی‌تفاوت شدن جامعه درباره برخی مسائل و رویداد‌ها و همچنین بروز برخی بداخلاقی‌ها در جامعه، هشدار داد.