اختتامیه پنجمین المپیاد بین‌المللی ترکیبیات و دوازدهمین دوره المپیاد بین‌المللی هندسه ایران با حضور وزیر آموزش و پرورش آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ المپیاد بین‌المللی ترکیبیات ایران، المپیادی علمی به ابتکار ایران است که با حضور شرکت‌کنندگانی از ۵۸ کشور در حال برگزاری است.

در این المپیاد توان علمی دانش آموزان ایرانی در برپایی و هدایت رویداد‌های علمی نشان داده خواهد شد.



المپیاد ترکیبیات ایران اولین مسابقه در زمینه ترکیبیات است که شامل نمره‌دهی و رتبه‌بندی آنلاین می‌شود.

قرار است ؛ نتایج پنجمین المپیاد بین المللی ترکیبیات ایران امروز مشخص شود.