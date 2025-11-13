به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، استاندار البرز با تأکید بر اهمیت طرح تعریض آزادراه کرج قزوین گفت: این طرح یکی از پروژه‌های حیاتی کشور در حوزه حمل‌ونقل است و اجرای کامل آن نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی و تسهیل تردد بین استانی خواهد داشت.



مجتبی عبداللهی روز پنج‌شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازدید میدانی از روند اجرای پروژه تعریض آزادراه کرج–قزوین اظهار داشت: آزادراه کرج قزوین یکی از پرترددترین محور‌های مواصلاتی کشور است و روزانه به طور متوسط بیش از ۲۵۰ هزار خودرو از آن عبور می‌کند؛ به همین دلیل، توسعه و تعریض این مسیر از اولویت‌های اصلی استان و وزارت راه و شهرسازی است.

او افزود: با اجرای این پروژه، علاوه بر کاهش ترافیک سنگین در ورودی استان البرز، زمان سفر شهروندان و رانندگان بین تهران، البرز، قزوین و شمال‌غرب کشور به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. پروژه باید با کیفیت مناسب و در زمان تعیین‌شده به بهره‌برداری برسد.