به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با پیگیری نماینده مردم فلاورجان طرح‌های بزرگ ورزشی نیمه کاره در فلاورجان با اعتبار افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان تکمیل میشود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در بازدید از طرح‌های نیمه کاره ورزشی دراین شهرستان با اشاره به اینکه بیش از ۸ طرح بزرگ ورزشی در این شهرستان سالا‌ها نیمه کاره رها شده است گفت:با پیگیری‌های انجام شده و با اعتبار اولیه افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان کار تکمیل این طرح‌های ورزشی در شهر‌های فلاورجان، کلیشاد و وسودرجان و دو بخش پیربکران و قهدریجان از ابتدای مرداد ماه آغاز شده است.

رمضان رحیمی با اشاره به اینکه دریک سال گذشته با همکاری خیرین ۴ زمین چمن مصنوعی روباز و درون مدرسه‌ای در این شهرستان افتتاح شده است گفت: سالن ۲ هزار نفری فلاورجان، سالن سرداران شهید قهدریجان و سالن شهر کلیشاد و سودرجان تا یک سال آینده با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیل و به می‌رسد.