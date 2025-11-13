

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال السد قطر با انتشار بیانیه‌ای رسمی از انتصاب روبرتو مانچینی به‌عنوان سرمربی جدید خود خبر داد. طبق اعلام این باشگاه، قرارداد مانچینی تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد و او هدایت تیم را برای ۲ فصل و نیم آینده برعهده خواهد داشت.

مانچینی، سرمربی پیشین تیم ملی ایتالیا و باشگاه منچسترسیتی، که در کارنامه‌اش قهرمانی در یورو ۲۰۲۰ با آتزوری دیده می‌شود، پس از جدایی از تیم ملی عربستان در اکتبر ۲۰۲۴ بار دیگر به فوتبال خاورمیانه بازگشت. او روز چهارشنبه وارد دوحه شد و صبح پنجشنبه با حضور مدیران باشگاه، قرارداد رسمی خود را امضا کرد.

تیم فوتبال السد در حال حاضر در رتبه ششم جدول قرار دارد و اولین آزمون بزرگ و آسیایی مانچینی روی نیمکت این تیم، دیدار حساس مقابل الوحده امارات در چارچوب لیگ نخبگان آسیا در ۴ آذر خواهد بود.