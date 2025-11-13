به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست با مدیر، معاونان و جمعی از فعالان بخش جهاد کشاورزی قم، موضوعات مهمی از جمله بیمه کشاورزان، بازنگری در قوانین مربوط به دیوارکشی اراضی کشاورزی و باغی، نهاده‌های دامی و همچنین راهکار‌های تسهیل روند تولید در بخش کشاورزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان حوزه کشاورزی استان قم بیان و بر ضرورت همکاری نهاد‌های مرتبط برای رفع موانع موجود در مسیر تولید و حمایت مؤثر از کشاورزان تأکید شد.