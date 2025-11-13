وزیر آموزش و پرورش گفت: جمهوری اسلامی ایران در ۴۶ سال گذشته در برابر تحریم‌های ظالمانه رژیم استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل، سربلند و مقاوم ایستاده و با تلاش و مجاهدت دانش‌آموزان خود، در همه عرصه‌ها افتخار آفریده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در مراسم اختتامیه پنجمین المپیاد بین‌المللی ترکیبیات و دوازدهمین دوره المپیاد بین‌المللی هندسه ایران ضمن تقدیر از خدمات باشگاه دانش‌پژوهان جوان و خیرمقدم به مهمانان خارجی که به‌صورت برخط این مراسم را دنبال می‌کردند،گفت: اعضای باشگاه دانش‌پژوهان، به‌ویژه تیم علمی و استادان گرانقدر نیز با نگاه‌های خلاقانه و متفاوت، مسیرهای نوینی را برای رشد و شکوفایی نخبگان علمی کشور طراحی کرده‌اند.

وی افزود: در سال آینده نیز این المپیادهای بین‌المللی ترکیبیات و هندسه باید از نظر کمیت و کیفیت توسعه پیدا کنند. این موضوع الزاماتی دارد که باید درباره آن بیندیشیم تا ببینیم چگونه می‌توانیم در شاخص‌ها رشد داشته باشیم. خوشبختانه شما در این زمینه موفق هستید و روی این موضوع کار می‌کنید.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به گستردگی شرکت‌کنندگان گفت: حجم شرکت‌کنندگان هم قابل توجه است؛ پنج هزار نفر از ۷۳ کشور دنیا در بخش ترکیبیات و ده هزار نفر از ۵۰ کشور دنیا در بخش هندسه شرکت کرده‌اند. این آمار نشان می‌دهد ظرفیت‌ها همچنان وجود دارد و قابل افزایش است.

کاظمی به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در حوزه المپیادها و موفقیت‌های علمی دانش‌آموزان ایرانی اشاره کرد و گفت: هر بار که بیانات ایشان را می‌شنویم، تازگی دارد؛ زیرا ایشان با چشم‌اندازهای دوردست، از آثار و برکات این حرکت علمی سخن گفته‌اند. اگر بخواهیم در یک جمله کار شما را توصیف کنیم، باید بگوییم این فعالیت‌ها بخشی از شناسنامه هر دانش‌آموز و نوجوان ایرانی است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش افتخارآمیز دانش‌آموزان کشور گفت: دانش‌آموزان عزیز ما در سراسر دنیا می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۶ سال، در برابر تحریم‌های ظالمانه رژیم استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل، سربلند و مقاوم ایستاده و با تلاش و مجاهدت دانش‌آموزان خود، در همه عرصه‌ها افتخار آفریده است.



