به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ دسته دوم باشگاههای کشور برق شیراز در برابر میزبان خود به پیروزی دست یافت . دراین هفته برق از ساعت ۱۴ امروز در شهریار میهمان تیم آکادمی فوتبال کیا بود که با یک گل میهمان خود را شکست داد. گل تیم فوتبال برق شیراز در این دیدار توسط الیاس عفادله در دقیقه ۵۵ به ثمر رسید. برق با این پیروزی ۱۰ امتیازی شد. تیم فوتبال برق شیراز شنبه یکم آذر در چارچوب رقابتهای جام حذفی میهمان هوادار تهران است.