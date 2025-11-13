رئيس پليس راه شمال استان به رانندگان توصيه کرد: در ساعات طلايي صبح و غروب با سرعت کمتر و دقت بيشتر رانندگي کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رئيس پليس راه شمال استان در این خصوص گفت: اساسا در فصل‌هاي سرد سال، زاويه تابش خورشيد تغيير مي کند و تابش مستقيم پرتوهاي نور به چشم راننده باعث مي‌شود يک نور آزار دهنده، ديد راننده را براي چند ثانيه مختل کند.

سرهنگ "معين الديني" تاکيد کرد: همين چند ثانيه کاهش ديد مي‌تواند در سرعت‌هاي جاده‌اي به معناي ده‌ها متر تأخير در ترمز و افزايش احتمالي برخورد با ديگر وسايل نقليه و يا خروج از جاده باشد.

رئيس پليس راه شمال استان به رانندگان توصيه کرد: در ساعات طلايي صبح و غروب با سرعت کمتر و دقت بيشتر رانندگي و ضمن استفاده از عينک آفتابي مناسب و تميز نگه داشتن شيشه‌هاي خودرو، در صورت قرار گرفتن در زاويه مستقيم نور و خيرگي شديد چشم ها، چند دقيقه در نقطه‌اي امن توقف کنيد.