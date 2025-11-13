پخش زنده
سردار قاسم رضایی بر لزوم برخورد بی اغماض پلیس با اراذل و اوباش ، سارقان و اخلالگران نظم و امنیت عمومی تاکید کرد و از کاهش ۱۷ درصدی سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جانشین فرماندهی انتظامی کشور گفت: بهبود عملکرد پلیس در بستر تلاشهای مضاعف و شبانه روزی مستلزم ایجاد تعادل بین جرم و اعمال هزینههای پیشگیرانه و بازدارندهی آن است که باید بازنگری شود.
سردار قاسم رضایی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواست تا با ورود به این موضوع زمینهی اصلاح قوانین مرتبط با بازدارندگی جرائم اجتماعی را مهیا نموده و اثر بخشی اقدامات پلیس و هم افزایی آن با دستگاه قضا را ارتقاء دهد.
وی در ادامه از افزایش حدود سه درصدی تلفات جانی ناشی از بروز حوادث و سوانح رانندگی در کشور خبر داد و گفت: امسال بیش از ۸ هزار نفر از هموطنانمان درتصادفات جان خود را از دست دادهاند که ۳۵۸ مورد آن در استان گیلان اتفاق افتاده است.
جانشین فرماندهی انتظامی کشور علت اصلی بروز سوانح رانندگی در ۷ ماه گذشته را نادیده گرفتن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی اعلام کرد و گفت: این مهم منجر به بروز سرعت و سبقت غیرمجاز شده و زمینهی افزایش تلفات ناشی از تصادفات را بالا برده است.
سردار قاسم رضایی در بخش دیگری از سخنان خویش شرایط امنیت در مرزهای کشور را مطلوب عنوان کرد و با اشاره به هم مرز بودن ایران با ۱۵ همسایهی مجاور، ارتقاء روزافزون امنیت در مرزها را مستلزم پویایی هرچه بیشتر در عرصهی دیپلماسی مرزی عنوان کرد.
وی افزود: در حال حاضر ایران با دو کشور پاکستان و افغانستان، حدود ۲ هزار کیلومتر مرز مشترک دارد که بیش از ۱۵۰ کیلومتر آن در مناطق حساس دیوارکشی و دوربین و رادار همراه با تجهیزات الکترونیکی لازم نصب شده است و در بخشهای دیگری هم پاکستان در بستر تعامل با ایران به دیوارکشی مرزهای مشترک خود با ما همت گماشته است.
به گفتهی جانشین فرماندهی انتظامی کشور انسداد مرزهای شرقی ایران همچنان ادامه خواهد یافت.
سردار قاسم رضایی عمدهترین چالشهای مشهود در نوار مرزی شرق کشور را پدیدهی مذموم قاچاق مواد مخدر و شیطنت برخی کشورهای فرامنطقه ایی برای تحمیل فتنه گری به عناصر فریب خورده اعلام کرد و گفت: این دو تهدید در بستر تعاملات سازندهی سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان تا حد زیادی کنترل شده است.
جانشین فرماندهی انتظامی کشور در حوزهی مرزهای غرب و شمال غرب کشور نیز به معضل حمل سلاح و محمولههای غیر قانونی اشاره کرد و گفت: این قاچاقچیان مجرم، عمدتا خود را به نام کولبر جا میزنند در حالیکه سلاح حمل میکنند و با تیراندازی شبانه بسوی نیروهای مرزبانی در منطقه ناامنی ایجاد میکنند که در تمامی موارد با پاسخ قاطع نیروهای مرزبانی مواجه میشوند.