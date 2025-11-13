به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در خصوص اهمیت و ضرورت آزمایشگاه در دانشگاه‌های کشور گفت: گسترش علم، بنا بر اظهارات کارشناسان، وابستگی اساسی به امکانات آزمایشگاهی دارد؛ چرا که آزمودن فرضیات علمی نیازمند زیرساخت‌های مجهز است. در سال‌های گذشته، دانشگاه‌های کشور از نظر آزمایشگاهی در سطح مطلوبی قرار داشتند، اما شرایط اقتصادی اخیر و کاهش تدریجی بودجه‌ها، سبب شده تا دستگاه‌های موجود به تدریج از رده خارج شده و فرآیند به‌روزرسانی نیازمند سرمایه‌گذاری جدی باشد.

شرایط بودجه و خلأ‌های تجهیزاتی

حدادپور افزود: مدت دو سال بودجه‌ای مشخص برای تجهیزات دانشگاه‌ها تخصیص نیافته است. اگرچه شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش‌های داخلی دانشگاه‌ها برای پر کردن این خلأ کوشیده‌اند، اما همچنان کمبود ابزار‌های به‌روز محسوس است. تأکید می‌شود که برنامه‌ریزی نکردن برای تأمین این تجهیزات، مانعی جدی در مسیر حفظ جایگاه علمی کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی خواهد بود.

جایگاه شبکه آزمایشگاهی شریف و نیاز به ارتقاء

وی افزود: دانشگاه صنعتی شریف علاوه بر آزمایشگاه‌های دانشکده‌ای مستقل، دارای یک «آزمایشگاه مرکزی» است که طی سالیان متمادی موفق به کسب رتبه اول در شبکه آزمایشگاهی کشور از نظر خدمات شده است. حفظ و ارتقاء این رتبه مستلزم به‌روزرسانی و گسترش تجهیزات است تا بتواند نیاز‌های دانشجویان را در دو سطح تأمین کند در قدم اول تأمین تجهیزات گران‌قیمت آموزشی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و در قدم دوم سطح پژوهش پیشرفته است که باید امکانات لازم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت حل مسائل در لبه علم فراهم کنند.

ریسک مهاجرت علمی و آسیب‌های آن

حدادپور درخصوص آسیب‌های کمبود امکانات آزامایشگاهی برای دانشجویان عنوان کرد: یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های ناشی از کمبود امکانات، سوق یافتن کار‌ها به سمت تحلیل‌های تئوری و در نهایت مهاجرت پژوهشگرانی است که نیاز به امکانات فیزیکی دارند. این مهاجرت، ضربه‌ای صد در صدی به بدنه علمی کشور وارد می‌آورد و مانع از رشد کلی می‌شود، به ویژه در شرایطی که کشور قصد دارد رتبه جهانی خود را بهبود بخشد.

وی اظهار داشت: بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد کار‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها متکی بر فعالیت‌های آزمایشگاهی است و ابزار آزمایشگاهی، ابزار اصلی کار پژوهشی محسوب می‌شود.