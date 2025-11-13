پخش زنده
با حضور معاون ریاست جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور روند عملیات اجرایی پروژه تصفیهخانه فاضلاب اشنویه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در بازدید عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشورو هیأت همراه، روند عملیات اجرایی پروژه تصفیهخانه فاضلاب اشنویه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه در بهبود شرایط بهداشتی و ارتقای سطح خدمات شهری اظهار داشت: پروژه احداث تصفیهخانه فاضلاب اشنویه با ظرفیت ۹ هزار و ۷۷۵ مترمکعب در شبانهروز، اجرای شبکه خطوط اصلی به طول ۶۵۰ متر و شبکه جمعآوری فاضلاب به طول ۱۰۲ کیلومتر برای جمعیتی بالغ بر ۵۲ هزار نفر و با افق طراحی سال ۱۴۲۵ در حال اجرا است.
مجتبی نجفی، اعتبار مصوب این پروژه را مبلغ یک هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴اعلام کرد و افزود: تاکنون با حمایتها و پیگیریهای معاون توسعه روستایی رئیس جمهور، ۱۰۰۰ میلیارد ریال مازاد بر اعتبار مصوب رای پروژه تصفیه خانه فاضلاب اشنویه تخصیص یافته است.
وی گفت: در حال برنامهریزی هستیم تا با استفاده از ظرفیت دو پیمانکار بهصورت همزمان، پروژه را با سرعت بیشتری پیش ببریم و ظرف یکونیم سال آینده عملیات اجرایی آن اتمام و به مرحله بهرهبرداری برسد.