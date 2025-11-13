تیم فوتبال امید ایران پس از شکست در نخستین دیدار خود مقابل روسیه در رقابت‌های بین‌المللی قرقیزستان، امروز در شهر کوچکور آتا، یک جلسه تمرینی را برگزار کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه تمرینی، بازیکنان اصلی مسابقه نخست به ریکاوری پرداختند تا از فشار بدنی بازی کاسته شود، در حالی که سایر نفرات زیر نظر مستقیم کادر فنی، تمرینات فنی و مرور تدابیر تاکتیکی را در دستور کار داشتند.

جدیت و تلاش بازیکنان برای جبران نتیجه دیدار با روسیه و رسیدن به اهداف مدنظر کادرفنی از این تورنمنت، نکته قابل توجه تمرین بود.

شاگردان امید روانخواه قرار است شنبه، ۲۴ آبان، در دومین دیدار خود در رقابت‌های ماناس به مصاف تیم میزبان، قرقیزستان بروند.