به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات همدان در حاشیه این مراسم گفت: امسال ۲۲۴ موکب برای خدمت رسانی به زائران در اربعین حسینی در استان و کشور عراق ساماندهی شده بود.

سیدرضا موسوی افزود: همدلی و انسجام مطلوبی در مجموعه استان انجام و خدمات مطلوبی به زائران اربعین حسینی ارائه شد.

همدان در مسیر ارتباطی ۱۷ تا ۱۹ استان به عراق است و بر همین اساس، زائران برای زیارت عتبات عالیات از شهرهای همدان، نهاوند و اسدآباد عبور می‌کنند.