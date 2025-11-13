پخش زنده
معاون وزیر و رئیس شورای هماهنگی مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی گفت: تربیت دانشآموز در تراز اسلامی، نه صرفاً یک هدف آموزشی، بلکه مأموریتی بنیادین و راهبردی است که تحقق آن، هم در مدارس دولتی و هم در مراکز غیردولتی، ضامن پایداری و اقتدار نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نشست شورای هماهنگی موسسان مراکز غیردولتی کشور با معاون وزیر و رئیس شورای هماهنگی مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در سالن اندیشه اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.
محمودزاده در این نشست فصلی گفت : تربیت دانشآموز در تراز اسلامی، نه صرفاً یک هدف آموزشی، بلکه مأموریتی بنیادین و راهبردی است که تحقق آن، هم در مدارس دولتی و هم در مراکز غیردولتی، ضامن پایداری و اقتدار نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب میشود. این رسالت، تجلی اصول ارزشی و فرهنگی جامعه و سنگ بنای تربیت شهروندانی متعهد، خلاق و مؤثر در عرصههای علمی، اجتماعی و سیاسی است
وی افزود: متولیان نظام تعلیم و تربیت و دستگاههای اجرایی ذیربط، موظفند در راستای ارتقای اثرگذاری و توسعه راهبردی این مجموعه، از سرمایههای انسانی، فرهنگی و مادی بهنحو احسن صیانت کنند. حمایتهای همهجانبه و مستمر در تمامی حوزهها، از الزامات اصلی تحقق کیفیت و اثربخشی مراکز غیردولتی است چرا که این مراکز، ظرفیت بیبدیلی برای توسعه مشارکتهای مردمی، نوآوریهای آموزشی و تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فراهم میآورند.
وی علت اصلی کیفیتبخشی در آموزش و پرورش را در سه رکن بنیادین هدفگذاری هوشمندانه، مشارکت گروهی، و پیگیری مستمر و سیستماتیک برشمرد و با تأکید بر انسجام ساختاری، کارآیی و اثربخشی تربیتی و فرهنگی، خاطرنشان کرد: همفکری، همافزایی نخبگانی، آسیبشناسی دقیق و اخلاقمداری حرفهای، الزامات راهبردی جهت حرکت نظام تعلیم و تربیت در مسیر تعالی و اثرگذاری پایدار هستند.
وی تصریح نمود: ایجاد قابلیتها و ظرفیتهای نوین، ترویج کنشگری فعال تربیتی و فرهنگی، حضور خودجوش و مؤثر در عرصههای سیاسی و فرهنگی کشور، و حرکت قاعدهمند و همسو با اصول و ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از ارکان اصلی تحقق اهداف علمی، پژوهشی و المپیادی مراکز آموزشی به شمار میآید. در این مسیر، بهرهوری حداکثری، تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و تحلیل دقیق دادهها و اثربخشی اقدامات، زمینهساز ارتقای کیفیت و تحقق مأموریتهای بنیادین آموزش و پرورش خواهد بود