

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان ؛ دکتر واحدی در نشست مشترکی با معاونان آموزشی و دانشجویی منطقه یک کشور که در سازمان امور دانشجویان برگزار شد، بر ضرورت همکاری و همفکری در مواجهه با چالش‌های نظام آموزش عالی تأکید کرد.

وی در این نشست بیان کرد: بدون شک معاونت‌های آموزشی و دانشجویی دو معاونت بسیار مهم در نظام آموزش عالی کشور است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، همچنین به پیچیدگی‌های نظام حکمرانی و مشکلات ریشه‌ای در حوزه آموزش اشاره کرد و افزود: هدف نهایی ما تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر برای رفع نیاز‌های کشور است. برای تحقق این هدف، لازم است بستر‌های لازم از جمله استادان مجرب، محتوای آموزشی مناسب و امکانات سخت‌افزاری را مهیا سازیم.

واحدی با اشاره به چالش‌های بودجه‌ای و تأثیر آن بر خدمات دانشجویی، گفت: نباید به دلیل مشکلات جاری از اهداف آموزشی و کیفی خود غافل شویم. اتخاذ تصمیمات نادرست می‌تواند به کیفیت آموزش آسیب وارد کند و ما را از مسیر اصلی‌مان دور نماید.

وی با بیان اینکه در برگزاری امتحانات و کلاس‌ها، رعایت استاندارد‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ خاطرنشان کرد: برخی دانشگاه‌ها به برگزاری کلاس‌های مجازی تأکید داشتند، در حالی که زیرساخت‌های لازم فراهم نبود. ما باید با اتحاد و همفکری برای رسیدن به اهداف مشترک‌مان تلاش کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم بر اهمیت همکاری و همفکری در راستای بهبود شرایط دانشگاه‌ها و ارتقاء کیفیت آموزش تأکید کرد و افزود: برای ارائه خدمات مناسب به دانشجویان، باید برنامه‌های جامع و هدفمندی در زمینه‌های رفاهی و آموزشی طراحی و اجرا کنیم. همزمان با ارائه آموزش رایگان، لازم است خدمات رفاهی نیز به‌طور مؤثر ارائه شود.

وی همچنین به اهمیت نظارت بر طول مدت تحصیل دانشجویان اشاره کرد و گفت: ضروری است به چالش‌های موجود در این زمینه پرداخته و زیرساخت‌های لازم را فراهم کنیم. تشکیل شورای سنجش و پذیرش، که شامل وزرای علوم، بهداشت و آموزش و پرورش و رئیس سازمان سنجش است، می‌تواند به بهبود فرآیند پذیرش دانشجویان کمک شایانی کند.

واحدی با اشاره به جذب دانشجویان بین‌المللی تصریح کرد: جذب دانشجویان خارجی نه‌تنها می‌تواند به ارتقاء نام دانشگاه‌های ایران کمک کند، بلکه باید اطمینان حاصل کنیم که کیفیت آموزش این دانشجویان حفظ شود. دقت در ارزیابی سطح علمی و زبانی دانشجویان خارجی ضروری است تا از موفقیت آنان در محیط دانشگاهی اطمینان حاصل شود.

وی در پایان اظهار کرد: همفکری و همکاری میان معاونان آموزشی و دانشجویی می‌تواند به عنوان کلید حل چالش‌ها و بهبود نظام آموزشی عمل کند. ما موظفیم با تکیه بر این همکاری، به ارتقای کیفیت آموزش و نزدیک‌تر شدن به اهداف مشترک بپردازیم.