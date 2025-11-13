پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پیکر ابوالقاسم فقیری نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه امروز پنج شنبه در خانه ابدی آرام گرفت.
ابوالقاسم فقیری در روز ۱۳ اسفندماه ۱۳۱۶ خورشیدی در محله «لبآب» شهر شیراز متولد شد. مسیر زندگی او از مدرسه سنایی، مدرسه زند، مدرسه حاج قوام تا مدرسه سلطانی طی شد و سپس به دوره تربیتِ معلم راه یافت. او، اندکی پس از آن، برای تدریس به منطقه فهلیان ممسنی رفت و در مدرسه وکیل ممسنی، در سال ۱۳۳۹، کاری آغاز کرد که سرآغاز مستندسازی فرهنگ مردمانِ این منطقه شد.
فقیری در همان سال؛ نخستین نتایج تحقیقاتش را در مجلهی «کوچه» به انتشار رساند.
آثار وی در موضوعات فرهنگ بومی و فولکلورِ فارس از جمله «واسونکهای شیرازی و روایتهایی از فرهنگ مردم فارس»، «قصههای مردم فارس»، «بازیهای مردم فارس»، «آداب و رسوم نوروزی در فارس» از جایگاهی ویژه برخوردارند.
او در سال ۱۳۹۲ به پاس بیش از نیمقرن فعالیت در حوزه فارسشناسی در «نخستین همایش چهرههای ماندگار استان فارس» مورد تجلیل قرار گرفت.