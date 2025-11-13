

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،پیکر ابوالقاسم فقیری نویسنده و پژوهشگر فرهنگ عامه امروز پنج شنبه در خانه ابدی آرام گرفت.

حسینعلی امیری استاندار فارس در مراسم تشییع پیکر ابوالقاسم فقیری، نویسنده و پژوهشگر برجسته فرهنگ عامه، در آرامگاه سعدی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های همه جوامع، بزرگان آن در حوزه‌های مختلف علمی، پزشکی، فرهنگی، هنری و تاریخی هستند.

او افزود: استاد فقیری یکی از سرمایه‌های فرهنگی استان فارس بود که به او افتخار می‌کنیم.

استاندار فارس با بیان اینکه استاد فقیری بر فرهنگ استان و کشور «حق» دارد، اظهار کرد: فقدان چنین شخصیت‌هایی برای ما خسارت جبران‌ناپذیری است.

امیری با اشاره به خدمات ارزنده فقیری، تصریح کرد: وی تلاش‌های بسیاری در جهت حفظ و نمایاندن فرهنگ استان و فرهنگ عامه فارس داشت.