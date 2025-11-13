بر اساس ارزیابی‌های منتشر شده بزرگترین ائتلاف ضد جنگ در اروپا، قشر‌های مختلف مردم انگلیس، در دو سال گذشته بیشترین و بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی را در میان کشور‌های غربی شکل دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ماه نوامبر هر سال سالگرد صدور اعلامیه آرتور بالفور وزیر خارجه انگلیس در سال ۱۹۱۷ میلادی است. او که سرزمین‌های فلسطینیان را به صهیونیست‌ها داد تا اسرائیل را برپا و یهودیان آمریکایی و اروپایی و دیگر کشور‌ها را به رفتن به فلسطین ترغیب کنند.

به گفته صاحب نظران بالفور با فراهم کردن زمینه تاسیس رژیم اسراییل در سرزمین فلسطینیان، بذر سیاهی را در خاک مقدس کاشت که ثمره آن جز قتل، خشونت و آوارگی از آن زمان تا کنون نبوده است که تاوان آن را مردم منطقه می‌پردازند.

خانم کلر عضو اتحادیه معلمان در انگلیس گفت: این نظام بریتانیا بود که سال ۱۹۴۸ و با بیانیه بالفور {اسرائیل} را پدید آورد و همچنان با همان سیاست شرم آور از اسراییل حمایت می‌کند. ما سال هاست که در تظاهرات مختلف گفته‌ایم دولت در طرف باطل ایستاده و راه ما از دولت جداست.

امروزه به ویژه در جمع حاضران در تظاهرات صد‌ها هزار نفری قشر‌های مختلف مردم در حمایت از حقوق فلسطینیان کسی شک ندارد که بدبختی و آوارگی فلسطینیان از همان زمان آغاز شده است. این سند استعماری هنوز منشا اشغال فلسطین و نسل کشی اسرائیل است.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: بریتانیا در این بی عدالتی علیه فلسطینیان مسؤول است، زیرا بریتانیا با بیانیه بالفور، فلسطین را به صهیونیست‌ها بخشید. به همین علت من با دولت کشورم مخالفم و تا پایان، با فلسطین خواهم ماند.

بیانیه‌ای که حکومت انگلیس در دوم نوامبر سال ۱۹۱۷ منتشر کرد، زمینه را برای ایجاد رژیمی صهیونیستی در فلسطین هموار ساخت که در سال ۱۹۴۸ به فاجعه "روز نکبت" منتهی شد.

اشغال سرزمین فلسطینیان، آواره کردن آنان و پاک‌سازی قومی صد‌ها هزار فلسطینی باقی مانده در درگیری‌های چند دهه‌ای به ویژه نسل کشی دو سال اخیر صهیونیست‌ها در غزه، ثمره همان بیانیه شوم ارزیابی شده است. " حالا وحدت عدالت طلبان ازهمه قشر‌ها و ادیان علیه صهیونیسم تقویت شده است.

کشیش دکتر استفن سایزر می‌گوید: من فکر می‌کنم این مهم است که مسلمانان، یهودیان و مسیحیان علیه صهیونیزم متحد شدند. سیاستمداران ما در انگلیس در سال ۱۹۱۷ فریبکاری کردند و به وعده هایشان عمل نکردند، زیرا آنان اهداف دیگری در سر داشتند که بعد‌ها برملا شد. سیاستمداران ما اکنون نیز در تضییع حقوق فلسطینیان همان اهداف بالفور را پی گرفته‌اند.

با این که صهیونیست‌ها و هوادارانشان در غرب با یک ترفند قدیمی تلاش می‌کنند هر گونه حمایت از فلسطینیان را حمایت از تروریسم و هر گونه انتقاد از رژیم صهیونیستی را یهود ستیزی معرفی و افراد را با این برچسب دستگیر و مجازات کنند، شمار فراوانی از یهودیان از جمله روحانیان یهودی در کشور‌های غربی از جمله در انگلیس با حضور در راهپیمایی‌های ضد صهیونیستی و با به آتش کشیدن پرچم رژیم اسراییل تاکید می‌کنند، ضد اسرائیل و جنایات رژیم صهیونی‌اند.

خاخام الهانان بیک می‌گوید: من می‌خواهم بگویم اگر حتی یک روز فلسطینیان بخواهند از حقشان بگذرند و مثلاً با طرح‌هایی همچون تشکیل دو دولت در فلسطین، با اسرائیل صلح کنند، حتی اگر مخالفان جدی اسرائیل در جهان، یعنی ایرانیان با اسرائیل صلح کنند، ما یهودیانِ معتقد به تعالیم تورات، هیچ گاه کشور اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت، چون مغایر با دین یهود است. همه سرزمین‌های مقدس در فلسطین باید به فلسطینیان باز گردانده شود از رود اردن تا دریای مدیترانه.

او می‌افزاید: هر کسی که چشم داشته باشد و نا بینا نباشد ملاحظه می‌کند آنچه در غزه می‌گذرد، فقط جنگ نیست بلکه نسل کشی است. رسانه‌های غربی همیشه تلاش می‌کنند تا اقدامات مسلمانان را منفی نمایش دهند. رسانه‌های انگلیسی، تظاهرات صد‌ها هزار نفری هواداران فلسطین را صد‌ها یا هزاران نفری توصیف می‌کنند همین رسانه‌های غربی تصویر حضور خاخام‌های ضد صهیونیست را نشان نمی‌دهند که تقریبا در همه تظاهرات هواداری از فلسطین و در مخالفت با اسرائیل شرکت می‌کنند.

در صدور بیانیه بالفور، منافع استعماری انگیس از جمله نفوذ در مصر و آبراهه سوئز، به دست آوردن پشتیبانی مالی و سیاسی یهودیان آمریکا و اروپا برای تداوم جنگ و حضور چهره‌های صهیونیست در نظام انگلیس موثر بودند.

اعلامیه بالفور، به عنوان نماد دخالت آشکار قدرت‌های استعماری در سرنوشت ملت‌های منطقه، هنوز کشتار و ویرانی در پی دارد و همچنان بهای تشکیل یک رژیم صهیونیستی را فلسطینیان و مردم این منطقه با خونشان می‌پردازند.

سیاستمداران انگلیسی شاید تصور هم نمی‌کردند روزی در خیابان‌های اطراف محلی که اعلامیه بالفور صادر و نطفه رژیم صهیونیستی بسته شد، بزرگترین تظاهرات ضد صهیونیستی در غرب شکل بگیرد.