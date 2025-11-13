

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان؛ دکتر قنبری باغستان در نشست مشترک با معاونان آموزشی و دانشجویی منطقه یک کشور، بر اهمیت رعایت استاندارد‌های آموزشی یکسان برای دانشجویان ایرانی و بین‌المللی تأکید کرد.

وی در این جلسه تصریح کرد: باید هیچ‌گونه تفاوتی در رعایت استاندارد‌ها میان دانشجویان ایرانی و خارجی وجود نداشته باشد. این استاندارد‌ها باید در تمامی مراحل پذیرش و آموزش لحاظ شوند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان همچنین به مسئله تسلط دانشجویان بین‌المللی به زبان فارسی اشاره کرد و افزود: نگاه ما به دانشجویان بین‌المللی باید مثبت و سازنده باشد، در عین حال که استاندارد‌های آموزشی نیز به شدت دنبال شود.

قنبری تصریح کرد: فرآیند پذیرش دانشجویان بین‌المللی باید با دقت بیشتری انجام شود و در حین تحصیل، فضایی رقابتی برای ارتقاء کیفیت تحصیلی ایجاد گردد.



برگزاری آزمون متمرکز زبان فارسی از طرف سازمان سنجش در آینده نزدیک

وی همچنین از برگزاری آزمون متمرکز زبان فارسی توسط سازمان سنجش در آینده نزدیک خبر داد و بیان کرد: این آزمون می‌تواند به بهبود فرآیند پذیرش دانشجویان بین‌المللی کمک کند.

قنبری باغستان تصریح کرد: در مراحل تحصیل، لازم است تا دانشجویان بین‌المللی با معیار‌های دقیق ارزیابی شوند و در صورت عدم موفقیت، امکان مشروطی یا حذف آنان وجود داشته باشد.

وی همچنین به تأمین خوابگاه و غذا برای دانشجویان خارجی اشاره نمود و تصریح کرد: تأمین خوابگاه برای دانشجویان خارجی الزامی است، اما این به معنای رایگان بودن آن یا جایگزینی آن برای دانشجویان ایرانی نیست. خوابگاه‌ها باید تحت نظارت دانشگاه و با تأمین هزینه‌های مناسب باشد.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان، در ادامه به بررسی روش‌های جذب دانشجویان خارجی پرداخت و بر ضرورت تغییر در این فرآیند تأکید کرد.

وی افزود: یکی از اولویت‌های راهبردی وزارت علوم، جذب دانشجویان بین‌المللی است بنابراین باید از روش‌های سنتی جذب دانشجو به سمت رویکرد‌های نوین حرکت کنیم.

قنبری اظهار کرد: در گذشته، روند جذب به‌صورت سنتی بود اکنون باید به موج‌های جدید بین‌المللی‌سازی از جمله آموزش آنلاین و الکترونیکی توجه کنیم به همین منظور، آیین‌نامه‌های مستحکمی تدوین شده است که دانشگاه‌ها می‌توانند با توجه به آن به کسب مجوز آموزش الکترونیکی اقدام کنند.

معاون سازمان امور دانشجویان همچنین بر اهمیت رعایت استاندارد‌ها تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌هایی که می‌خواهند به آموزش آنلاین و الکترونیک برای دانشجویان بین‌المللی بپردازند باید از شورای گسترش مجوز لازم را دریافت نمایند.

قنبری ادامه داد: هدف ما از جذب دانشجویان ایرانی و خارجی، حفظ کیفیت آموزشی و جلوگیری از افت استاندارد‌ها است. ما باید این دانشجویان را به گونه‌ای تربیت کنیم که پس از فارغ‌التحصیلی، به عنوان سفیران علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی در کشور‌های خود شناخته شوند.