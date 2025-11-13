به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ محمد حجتی تشریح اقدامات یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ضمن اشاره به کشف ۱۶ مورد حفاری غیر مجاز در هفت ماهه سال ۱۴۰۴، گفت: در این مدت ۶۸ دستگاه فلزیاب نیزکشف شده است.

سرهنگ حجتی همچنین افزود: ۵۴ فقره پرونده تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.