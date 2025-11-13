پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان از دستگیری ۱۶۰حفار غیرمجاز توسط یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی در هفت ماهه سال ۱۴۰۴ در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ محمد حجتی تشریح اقدامات یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی ضمن اشاره به کشف ۱۶ مورد حفاری غیر مجاز در هفت ماهه سال ۱۴۰۴، گفت: در این مدت ۶۸ دستگاه فلزیاب نیزکشف شده است.
سرهنگ حجتی همچنین افزود: ۵۴ فقره پرونده تشکیل و به مرجع قضایی ارسال شده است.
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی گیلان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.