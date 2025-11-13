مدیر آموزش و پرورش خوی گفت: دو برنامه نماز و نماد با هدف مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان در دستور کار نظام آموزش و پرورش قرار دارد که پیش نیاز این امر توانمندسازی اولیای دانش‌آموزان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر آموزش و پرورش خوی در بازدید از روند اجرای دوره آموزشی توانمندسازی کارکنان سواد آموزی، مدیران مراکز یادگیری و پایگاه های سواد آموزی با اشاره به تاکید وزارت آموزش و پرورش بر دو برنامه "نماز و نماد" که به مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان مربوط می‌شود، گفت: توانمندسازی اولیای دانش‌آموزان نقطه شروع این مراقبت خواهد بود.

علی اکبر فتحعلی لو در ادامه به موضوع تحول در رویکرد‌های سواد آموزی اشاره کرد و افزود: این تحول با محوریت مدرسه و استقرار آموزش‌ها در کلاس‌های پایه دنبال می‌شود.

وی خاطر نشان ساخت: در این طرح با هم‌افزایی مدیران، افراد بی‌سواد شناسایی و اقدامات لازم برای توانمندسازی آنان انجام خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش خوی در پایان گفت : امروزه سواد تنها به خواندن و نوشتن محدود نمی‌شود و لازم است جامعه هدف مهارت‌های ارتباطی را نیز فرا بگیرند، چون کلید موفقیت در این مسیر در مدارس رقم خواهد خورد.