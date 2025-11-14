به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف قطعات ماشین آلات سنگین قاچاق به ارزش ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودرو وانت خبر داد.

سرهنگ احمد نیکبخت گفت: ماموران گشت انتظامی این فرماندهی در حین گشت زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی سطح حوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو وانت مشکوک و برای بررسی بیشتر وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی در ادامه افزود: ماموران برای متوقف کردن خودرو اقدام و در بررسی دقیق به عمل آمده انواع قطعات ماشین آلات سنگین خارجی قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش کالای کشف شده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است گفت: برای فرد متخلف پرونده تشکیل شد.