رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان میرآباد از اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت محور روستایی گرور به اشخل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فتاح قادری اظهار کرد: عملیات بهسازی و آسفالت محور روستایی گرور به اشخل به طول ۴ کیلومتر و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان به پایان رسید.
وی با اشاره به اینکه با بهرهبرداری از این پروژه، ۷۸ خانوار روستایی از نعمت راه آسفالته برخوردار شدند تصریح کرد: افزایش ایمنی تردد، بهبود کیفیت راهها و تسهیل رفتوآمد اهالی روستاها از جمله مهمترین اهداف اجرای این پروژه بوده است.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان میرآباد خاطر نشان کرد: اجرای طرحهای عمرانی در حوزه راههای روستایی نقش مهمی در توسعه و ارتقای سطح زندگی مردم مناطق کمتر برخوردار دارد.