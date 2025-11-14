به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گفت: مرحله دیگری از طرح آرامش به مدت ۳ روز با هدف برخورد قاطع با خرده فروشان مواد مخدر به صورت ویژه در سطح استان اصفهان اجرایی شد.

سرهنگ محسن سلطانی افزود: برای اجرای این طرح که با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر عملیاتی شد، مأموران انتظامی موفق شدند ۵۳۸ خرده فروش مواد افیونی را شناسایی و متهمان را در عملیات‌هایی ضربتی دستگیر کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به کشف ۲۵۴ کیلو انواع مواد مخدر در این طرح ۳ روزه گفت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای انجام اقدامات قانونی لازم به مرجع قضائی معرفی شدند.