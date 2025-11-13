رئیس انجمن مراکز معاینه فنی خودرو استان البرز با اشاره به اهمیت و ضرورت معاینه خودرو گفت: مراکز معاینه فنی خودرو به سامانه بیمه متصل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مهدی هژیر با حضور در سیمای البرز برنامه «نگاه مردم» گفت: مراکز معاینه فنی خودرو از سال ۹۱ به نام سیفا تحت نظارت وزارت کشور تاسیس شده‌اند و تمام این مراکز تحت نظارت اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل کشور قرار دارند، تا اگر مشکلی باشد به وزارت کشور اطلاع داده شود.

وی با بیان این مطلب که تمام مراکز تحت نظارت اتحادیه آنلاین و برخط هستند به مجری سیمای البرز توضیح داد: بیش از ده سال است که خدمات مراکز معاینه فنی به صورت آنلاین انجام می‌شود و اپراتورها هیچ گونه دخل و تصرفی در آن ندارند.

وی با حضور در برنامه زنده نگاه مردم از سیمای البرز با اشاره به متصل بودن این مراکز به دوربین‌های پلیس تصریح کرد: به زودی مراکز معاینه فنی خودرو به سامانه بیمه نیز متصل می‌شوند؛ این مراکز به تازگی به سامانه سی. ان. جی برای ماشین‌های دوگانه سوز نیز متصل شده‌اند.

وی با حضور در برنامه سیمای البرز افزود: معمولا برای اینکه مردم جریمه نشوند به سراغ معاینه فنی می‌آیند، این در حالی است که ماشین‌هایی که مردود می‌شوند تحت نظر مکانیک متخصص نیستند و دوباره روند معاینه فنی باید تکرار شود.

هژیر یکی دیگر از مشکلات را کمبود مراکز معاینه فنی و اپراتور فنی عنوان کرد و به مجری نگاه مردم گفت: مراکز با ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و در کمترین شرایط فعالیت خود قرار دارند.

رئیس انجمن مراکز معاینه فنی خودرو استان البرز در برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات نبود پلاک ملی برای موتورسیکلت‌ها است و بیشتر آن ها بدون پلاک‌اند و یا اگر دارند روی موتور نصب نیست و برخی حتی بیمه هم ندارند.

این مسئول در برنامه سیمای البرز یادآور شد: شایعه‌هایی وجود داردکه مراکز معاینه فنی به صورت حقیقی و دقیق اقدام نمی‌کنند؛ باید گفت این مطلب کذب محض است چراکه معاینه فنی به صورت آنلاین و با ارسال بر خط اطلاعات به وزارت کشور انجام می‌شود.