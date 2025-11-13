معاون علمی رئیس‌جمهور در نشست شورای اقتصاد دانش‌بنیان استان همدان گفت: حمایت‌های معاونت علمی، در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های بالفعل و حرکت هدفمند به سمت توسعه فناورانه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در نشست شورای اقتصاد دانش‌بنیان استان همدان که با حضور حمید ملانظری، استاندار همدان، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان زیست‌بوم فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد، بر ضرورت جهت‌دهی منسجم ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان برای تحقق رشد دانش‌بنیان تأکید کرد.

افشین، با قدردانی از همکاری استانداری، نمایندگان مجلس و مدیران استانی در شکل‌گیری برنامه‌های توسعه علم و فناوری در همدان گفت: استان همدان از ظرفیت‌های بالایی در حوزه فناوری برخوردار است و می‌تواند با همت مدیران اجرایی و همراهی فعالان دانش‌بنیان، به یکی از قطب‌های مهم توسعه فناورانه کشور تبدیل شود.

وی، با تأکید بر نگاه آینده‌محور در سیاست‌های حمایتی افزود: به‌جای آن‌که به گذشته و دلایل عقب‌ماندگی بپردازیم، باید تمرکز خود را بر آینده و مسیر پیش رو بگذاریم. اکنون پتانسیل بالایی در پارک علم و فناوری همدان و مراکز رشد شهرستان‌ها وجود دارد که نیازمند حمایت هدفمند هستند.

افشین با اشاره به اجرای طرح نوشناس با هدف حمایت از نوآوری‌های استان، اعلام کرد: در گام نخست، ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از شرکت‌های مستعد و تبدیل آنها به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یافته است.

وی با بیان این که حدود ۱۰۰ شرکت مستعد در استان شناسایی شده که دست‌کم نیمی از این شرکت‌ها، ظرفیت دانش‌بنیان شدن دارند افزود: پارک علم و فناوری همدان موظف است حداقل ۵۰ شرکت را تا پایان سال به مرحله دانش‌بنیانی برساند.

حمایت ویژه از توسعه زیرساخت‌های پارک علم و فناوری و صنایع خلاق

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، همچنین از تخصیص تا سقف ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز پارک علم و فناوری استان و حمایت ۱۰ میلیارد تومانی از مرکز صنایع خلاق سفال در همدان خبر داد و تأکید کرد: این حمایت‌ها منوط به اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای و ارائه گزارش زمان‌بندی‌شده توسط پارک است و مصوبات استانی حداکثر دو ماه مهلت اجرایی دارند.

افشین ادامه داد: برای توسعه شهرک فناوری همدان نیز حمایت‌های مرحله‌ای در نظر گرفته شده و اجرای فاز نخست آن باید حداکثر ظرف چهار ماه با واگذاری زمین آغاز شود. این پروژه‌ها باید در بازه مشخصی به ما گزارش و تأیید شوند تا تخصیص منابع استمرار یابد.

اجرای برنامه ملی مسکن نخبگان در همدان

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست‌های دولت برای تأمین مسکن نخبگان گفت: توافقاتی با وزارت راه و سهرسازی در دست نهایی شدن است که بر اساس این توافق، در قالب آیین‌نامه جهش مسکن، هر فرد نخبه که دارای بند ج سبز باشد، می‌تواند از زمین یا واحد مسکونی بهره‌مند شود. بنیاد ملی نخبگان استان موظف است زمین‌های مشخص را تعیین و فراخوان لازم را برای ثبت‌نام انجام دهد.

افشین افزود: تاکنون دو هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی و زمین در کشور برای نخبگان تخصیص یافته است و با همکاری وزارت راه و بنیاد ملی نخبگان، همدان نیز در این طرح قرار خواهد گرفت تا از مزایای آن بهره‌مند شود.

تقویت صندوق پژوهش و فناوری استان

رییس بنیاد ملی نخبگان، در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت نقش صندوق پژوهش و فناوری در پویایی زیست‌بوم نوآوری اشاره کرد و گفت: صندوق پژوهش و فناوری قلب تپنده زیست‌بوم دانش‌بنیان هر استان است. ما انتظار داریم صندوق همدان به‌سرعت تقویت شود تا بتواند منابع لازم را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. به‌زودی ۳۰ میلیارد تومان برای حمایت از صندوق تخصیص می‌یابد و در صورت عملکرد مؤثر، منابع آن تا دوازده برابر افزایش خواهد یافت.

افشین تأکید کرد: اگر عملکرد صندوق یا پارک ضعیف باشد، تمام اکوسیستم استان متأثر می‌شود. از این‌رو سیاست ما تشکیل صندوق‌های قوی، چابک و کارآمد است تا بتوانند منابع پژوهشی و مالی را به‌صورت مؤثر در اختیار فعالان فناور قرار دهند.

معاون علمی رئیس‌جمهور ابراز امیدواری کرد که با اجرای مصوبات و طرح‌های حمایتی جدید، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان استان همدان از ۸۳ مورد فعلی به حدود ۱۳۵ شرکت تا پایان سال افزایش یابد.

وی در پایان گفت: توسعه دانش‌بنیان تنها با هم‌افزایی واقعی میان دانشگاه‌ها، نخبگان، پارک علم و فناوری و بخش خصوصی امکان‌پذیر است. معاونت علمی از تمام ظرفیت‌های خود برای تحقق این هدف در استان همدان بهره خواهد گرفت.

در این نشست همچنین، گزارشاتی از وضعیت صندوق پژوهش و فناوری، ظرفیت شرکت‌های استان برای دانش‌بنیان شدن و میزان تسهیلات و حمایت‌های اعطایی به شرکت‌ها ارائه شد.