مراسم سومین سالگرد شهدای امنیت شهیدان دانیال رضازاده، حسن براتی، حسین زینالزاده و رسول دوست محمدی در بلوک ۱۴ بهشت رضا با حضور مردم و خانواده شهدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بیستوششم آبان ۱۴۰۱ در جریان اغتشاشات و اعتصابهای ساختگی، گروهی آشوبگر با نیروهای حافظ امنیت در خیابان «حر عاملی» مشهد درگیر میشوند که در جریان این حوادث «مجیدرضا رهنورد» به صورت ناگهانی به نیروهای حافظ امنیت حسین «زینالزاده و دانیال رضازاده» حمله کرد و با ضربات چاقو به سرو گردن، آنها را به شهادت رساند و سه نیروی بسیجی دیگر را مجروح کرد.
شهید «رسول دوست محمدی» نیز در درگیری با اغتشاشگران و بر اثر ضربات چاقو در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در خیابان شهید کلاهدوز مشهد به فیض شهادت نائل آمد.
شهید «حسن براتی» نیز که در جریان شناسایی عناصر ضد انقلاب با شلیک گلوله مجروح شده بود، بیستوسوم آبان ۱۴۰۱ و پس از چند هفته بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
در این مراسم حجتالاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان به ایراد سخن پرداخت و جمعی از مداحان اهل بیت مرثیهسرایی کردند.