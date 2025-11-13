پخش زنده
امروز: -
بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، بارش برف و باران برای استان از روز شنبه پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی گفت: بارش متناوب باران (در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف)، مه گرفتگی و کاهش دید افقی و محسوس دما از اوایل وقت شنبه استان را فرا میگیرد.
مهدی صابری افزود: زمان پایان فعالیت این سامانه اواخر وقت دوشنبه و اثرات مخاطره شامل احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها و لغزندگی در جادههای مواصلاتی و کاهش دید افقی است.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی تصریح کرد: آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، خودداری از تردد و استراحت در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، تنظیم دما در گلخانهها و مرغداریها و توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی ضروریست.
بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی: در شبانه روز گذشته، تکاب با دمای منفی چهار درجه سانتیگراد سردترین شهر و مهاباد هم با ۲۲ درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر استان بودند.