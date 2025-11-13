به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ گزارش صراط این هفته به یکی از شهدای امنیت پای10دار در چالدران اختصاص دارد شهیدی که جانش را برای تامین امنیت پایدار تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است.

پدر و مادر شهید نیک خو از فضایل اخلاقی و علاقه وافرش به امام و انقلاب می‌گویند.

شهید اسماعیل نیکخو در سال ۱۳۶۱ در شهر چالدران متولد و در سال ۱۳۸۵ جذب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.

سرهنگ سید عسگر محمودی جانشین سپاه چالدران گفت: شهید اسماعیل نیکخو ۲۴ /۷ /۱۳۸۷ به همراه ۳ نفر از همرزمانش در تیپ زنجان در منطقه عملیاتی شهرستان چالدران که به دشت کربلای ایران معروف است در درگیری با عناصر ضد انقلاب و در راه صیانت ازامنیت پایدار به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

شهرستان چالدران برای تامین امنیت پایدار ۲۳ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است.

گزارش دارد...